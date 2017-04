Turgutlu MHP ilçe yöneticisi Zeki Yamankara görevinden istifa etti. Yamankara istifasının ardından yaptığı açıklamada ilçe başkanı Sayar hakkında ilginç iddialarda bulundu.

Yamankara yaptığı yazılı açıklamada; “Saygıdeğer Turgutlu kamuoyu; Ben hayatını Ülkücü Hareket’e adamış ve bu uğurda can feda etmiş bir ailenin mensubu olarak çocukluğum da dâhil ömrümü Ülkücü Hareket’e hizmetle geçirdim. Teşkilatımızın her kademesinde hizmet ederken Ülkücü şehit amcamın ismini taşımanın bilinci ve gururuyla hareket ettim. Bu yüzden değerlerimden bir an olsun taviz vermedim. Ocaklarda yöneticilik, ikinci başkanlık, başkan vekilliği görevlerinde bulundum. Akabinde bir süredir MHP İlçe yöneticiliği görevimi yürütmekteydim. Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’ye olan sarsılmaz sadakatim ve sevgim daimi olduğu için her zaman olduğu gibi bu zorlu dönemde de liderimizin istikametinden şaşmadım. Ancak bir ülkücü olarak çok net görebilmekteyim ki mevcut Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Sayar, liderimizi hakkıyla temsil etmekten çok uzak hallerde bulunmakta ve siyaseten ne MHP’yi ne de Liderimizi doğru temsil edememektedir. Bu durumun hem partimizin hem de sayın genel başkanımızın Turgutlu’daki imajına verdiği büyük zararın artık önüne geçilememektedir. Bunun yanında mevcut ilçe başkanı, Liderimize her zaman olduğu gibi referandum sürecinde de kayıtsız şartsız desteğini ve sadakatini sunan Belediye başkanımıza da mesafeli durmakta, gazetecilik günlerindeki karşıtlığını aynen sürdürmektedir. Belediye başkanımızın Ülkücülüğünden, liderimize olan sadakatinden ve Ülkücülere olan desteğinden hiç kimsenin şüphesi yokken bu tutum hareketimize yerelde çok büyük zarar vermektedir. Ve buna rağmen bu tutumun sürdürülmesi, iyi niyetli olma ihtimallerini de tamamen tüketmiştir. Mevcut ilçe başkanının bundan 3 ay önce Eski Belediye Başkanı Serhat Orhan ile yaklaşık 2 saat süren konuştuğu bilgisini almam ve bunun üzerine kendisi ile yapmış olduğum görüşmede bu görüşmenin içeriği ile ilgili anlatmış olduğu mazeretler şahsımı kesinlikle tatmin etmemiştir. Sayın genel başkanımız ve Liderimiz Devlet Bahçeli’ye olan sadakatimin daimi olduğunu bir kez daha gururla ifade ediyor, Ülkücülüğün verdiği sorumluluk gereği Milliyetçi Hareket Partisi İlçe yönetimindeki mevcut görevimden istifa ediyorum. Hareketime ve partime olan hizmetimi bir nefer olarak sürdürmeye, bu kutsal Dava’ya 16 yaşındaki bir gencin heyecanı ve temiz duyguları ile sahip çıkmaya devam edeceğim, Saygılarımla.” ifadelerine yer verdi.