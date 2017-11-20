Turgutlu’da devam eden yol çalışmalarına Manisa Valiliğinden de destek geldi.

Manisa ilinde ki Ak Partili ilçe başkanlarının talepleri doğrultusunda ilçe kaymakamlarının da girişimleri ile Turgutlu dâhil bazı ilçelere Valilik tarafından parke taşı desteğinde bulunuldu.

Turgutlu’da Temrek, Yakuplar, Ayvacık, Akköy, Aşağıbozkır, Osmancık ve Musacalı Mahallelerine yaklaşık 11 bin 500 metre parke taşı döşenirken, Gökgedik, Karaoluk, Sinirli ve Sivrice Mahallelerine ise 8 bin metre kare parke taşı döşendiği bildirildi.

Manisa Valiliği tarafından Turgutlu’da ki mahallelere toplam olarak 40 bin metre kare parke taşı desteğinde bulunulduğu bildirildi.