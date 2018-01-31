Turgutlu Kaymakamlığı tarafından yürütülmekte olan, Avrupa Birliği Eğitim Programları çerçevesinde desteklenen “PaRentsEdu” isimli Erasmus+ Okul Eğitimi Alanında Stratejik Ortaklık Projesinin başlangıç toplantısı 22-25 Ocak 2018 tarihleri arasında Polonya’nın Krakow kentinde yapıldı. Proje ortaklarından olan KCZIA isimli kuruluş tarafından organize edilen toplantıya Sayın Kaymakamımız Uğur Turan, Kaymakamlığımız Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Proje Ofisi sorumlusu Şebnem Duran ve Turgutlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Matematik Öğretmeni Arif Gürler katıldı. Projenin diğer ortakları Fransa, İspanya, Romanya, Makedonya ve Portekiz’den gelen katılımcılar da toplantıda yer aldı.

Toplantı katılımcıların kurumlarını tanıtan sunularla başladı. Ardından projenin faaliyet programı tartışıldı ve işbölümü yapıldı. Toplantının son bölümünde ise bütçeyle ilgili kurallar gözden geçirildi ve Portekiz’in Lizbon kentinde yapılacak olan bir sonraki toplantının tarihi kararlaştırıldı.

PaRentsEdu isimli proje 2018 Ocak ayında başladı. Proje Avrupa çapında okul eğitiminin gelişimine katkıda bulunmayı ve iyi uygulamaların paylaşımını hedeflemektedir. Okul eğitiminin mutlaka okul dışındaki eğitici faaliyetlerle desteklenmesi fikrinden yola çıkılan proje kapsamında öncelikle ortak ülkelerde ve Avrupa’da okul dışı aktivitelerin ne ölçüde yaygın olduğu ve öğrencilerin okul eğitiminin okul dışından nasıl desteklendiği araştırılacak, ardından da bu konuda velilerin ve öğretmenlerin de işbirliğiyle yeni uygulamalar geliştirilecektir.