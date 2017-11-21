Tutuklu sanık Mehmet G. “Silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7 yıl 6 ay ceza aldı.

Turgutlu’da FETÖ/PDY üye oldukları iddiasıyla haklarında dava açılan 3 tutuklu sanık hâkim karşısına çıktı.

Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada 1 sanık 7 yıl 6 ay hapis cezası alırken 1 sanık sağlık gerekçeleriyle, 1 sanıkta etkin pişmanlıktan faydalanarak tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Tutuklu sanıklardan suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini isteyen Mehmet G. 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılırken, Turgutlu esnaf yapılanması ve mütevelli heyeti içerisinde görev aldığı iddia edilen tutuklu sanık Tahir B., üzerine atılı tüm suçlamaları kabul ederek, FETÖ yapılanması ile ilgili bildiklerinin tamamını anlatıp etkin pişmanlıktan faydalanarak tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer tutuklu sanık Süleyman S. de savunmasında örgütün sohbet toplantılarına katılmadığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini, daha önceki ifadelerini uykusuz olduğu için yanlış verdiğini ileri sürdü. Süleyman S. sağlık gerekçeleriyle tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.