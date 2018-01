Turgutlu Makine Sanayisini hak ettiği görkeme ulaştırmak için, İlçemizde sektöre destek sağlayabilecek her kişi, Kurum ve Kuruluşu bir araya getiren Makineci Turgutlu, 04.01.2018 Perşembe günü Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın, Turgutlu Metal Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Tahsin Koyak ve Turgutlu da makine ve metal sektöründe önde gelen firma sahipleri ile Ankara OSTİM de bulunan İş Makineleri ve Savunma Sanayi Kümelerine bir dizi iş ve inceleme ziyaretinde bulundu.

Turgutlu Heyeti ilk olarak Ankara OSTİM Bölge Müdürlüğü’ nde, Ostim Başkanı Orhan Aydın, Ostim Yönetim Kurulu Üyeleri, Ostim İş Kümeleri Direktörleri ve uzman personelleri tarafından karşılandı.

Ostim Başkanı Orhan Aydın, Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin ve TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın’ ın açılış konuşmalarından sonra, Ostim Bölge Müdürü Adem Arıcı tarafından Ostim’ in kuruluş amacı, yapısı ve çalışmaları kapsamında geniş bir bilgilendirme sunumu yapıldı.

Bölge Müdürü Adem Arıcı’ nın sunumlarından sonra İş ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi (İŞİM) Koordinatörü Fevzi Gökalp ile Savunma ve Havacılık Kümelenmesi (OSSA) Koordinatörü Ece Umay, kümelenme süreçleri ve yürütülen UR-GE projeleri hakkında sunum yaptılar.

OSTİM ve Kümelenmeler hakkında geniş bilgilerin aktarılmasının ardından Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Proje Yöneticisi Halil Aksoylu tarafından Turgutlu ve Turgutlu da makine kümelenmesi konusunda yapılan çalışmalar anlatıldı.

İş ve İnceleme ziyaretinin öğleden sonraki bölümünde, Turgutlu sanayicisi ile Ankara Ostim sanayicileri arasında B2B ler gerçekleştirildi. Üretim olanakları ve iş birliği ortamlarının görüşüldüğü toplantılarda firma sahipleri ve yöneticiler arasında sıkı bağlar kuruldu. B2B lerin akabinde Turgutlu heyeti, Ostim yetkileri ile birlikte Ostim içerisinde bulunan Er Makine Ltd. Şti. ve Tipisan Ltd. Şti. işletmelerine inceleme ziyaretleri gerçekleştirdi.

Tam gün süren yoğun programın son bölümünde ise heyetimiz Teknopark Ankara’ yı ziyaret etti. Teknopark ve bünyesinde bulunan NAR Kuluçka Merkezinde incelemelerde bulunan heyet, akşam saatlerinde Ankara ‘ dan ayrıldı.

Çok yoğun ama çok verimli geçen Ankara programı sonrasında açıklamalarda bulunan Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın; “ Turgutlulu makine sanayicilerimizle Ankara da çok kapsamlı bir program gerçekleştirdik. İlçemizin, Bölgemizin ve Ülkemizin kalkınması için, ekonominin can damarı üretimi, katma değeri en yüksek noktaya taşıyacak olan bu sektöre Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak katkı sağlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bizler üyelerimizin menfaatine olacak her türlü işte üyelerimizle birlikte olacağımıza söz verdik, bu sözümüzü de her sektörde tutmaya devam edeceğiz.” dedi.