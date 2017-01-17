- TURGUTLU’ DA PKK/KCK DAN 5 KİŞİ TUTUKLANDI
- KÖPEĞE ÇARPMAMAK İÇİN ŞARAMPOLE UÇTU
- HAYIRSEVER’DEN HEMŞERİLERİNE SELAM!
- TURGUTLU’DA VEFAT EDENLER
- SİLAHLI SESLERİ PANİĞE NEDEN OLDU
- KASABA İYİ BAŞLADI
- TURGUTLUSPOR EVİNDE BAŞLIYOR
- SORULARIYLA TERLETTİLER
- TURGUTLU’DA SATILIK TAKSİ HATLARI
- GÜVELİK İÇİN TOPLANDILAR
- AYAKKABICILARDAN DA DESTEK GELDİ
- TÜRKİYE’Yİ SARSAN OLAYIN İLK DURUŞMASI YAPILDI
- TURGUTLU’DA ATATÜRK’LÜ TAKVİME YOĞUN İLGİ
- TURGUTLU’DA VEFAT EDENLER
- YARDIM TIRLARI HALEP’E UĞURLANDI
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