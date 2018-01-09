Turgutlu’da Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında kapatılan Turgutlu Bank Asya Müdürü M.K.’ nin de olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü TEM Büro Amirliğince Turgutlu, Manisa ve İzmir illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda haklarında arama ve yakalama kararı bulunan içlerinde kapatılan Turgutlu Bank Asya Müdürü, BYLOCK kullanıcıları, TUSİAD çalışanı ve FETÖ/PDY ile iltisaklı dernek üyelerinin de bulunduğu M.K., O.Ç., M.B., C.D., ve Ö.E. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Turgutlu ilçesine getirilen şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyallere el konulduğu öğrenildi.