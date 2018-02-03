Turgutlu sokaklarının sevilen ismi Aysun son yolcuğuna uğurlandı.
Bir süre önce geçirdiği rahatsızlık nedeniyle Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan ancak rahatsızlığının ilerlemiş olması sebebiyle ağabeyi tarafından hastaneden alınarak evinde tedavisine devam edilen Turgutlu sokaklarının sevilen ismi Aysun Elgün Cuma günü akşamı yaşamını yitirmişti.
Bugün öğlen namazına müteakip Çakıcı caminde kılınan cenaze namazının ardından Aysun Turgutlu Belediyesi kabristanlığında toprağa verildi. Aysun Elgün’ün cenazesine Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkanı Turgay Şirin, CHP İlçe Başkanı Yakup Çilel, MHP İlçe Başkanı Orhan Sayar, Turgutlu esnafı ve çok sayıda vatandaş katıldı.