Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Mevlid Kandili dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Şirin, “Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin (SAV) kutlu hayatını ve dinimizin mübarek öğretilerini bir kez daha idrak etmek, nefsimiz hakkında tefekkür etmek için hepimiz adına bir fırsat olmalıdır. Bu vesileyle Tüm İslam Âleminin Mevlid Kandili’ni en kalbî duygularımla tebrik ediyorum” dedi.

Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin mesajında şu ifadelere yer verdi: “Peygamber Efendimizin (SAV) âlemleri teşrifinin yıldönümü olan Mevlid Kandili’ne ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Âlemlere rahmet olan Efendimiz, tebliğ ettikleri ve hayatıyla insanlığın karanlığını aydınlığa, cehaleti saadete çevirmiştir. Mevlid Kandili, O’nun kutlu hayatını ve dinimizin mübarek öğretilerini bir kez daha idrak etmek, nefsimiz hakkında tefekkür etmek için hepimiz adına bir fırsat olmalıdır. Toplum olarak büyük değer verdiğimiz mübarek gecelerde, ülke ve millet olarak birlik ve beraberliğimizin devamı için daha fazla dua etmeli, bu güzel gecenin önemini iyi değerlendirmeliyiz. Bu geceyi sadece kendimiz için değil çevremizdeki insanlarla kucaklaşma için de bir fırsat olarak görmeliyiz. Bilhassa ülkemiz ve İslâm Âleminin içerisinde bulunduğu sıkıntılı dönemde, dualarımız, Türk İslâm coğrafyasının bir an önce huzura, refaha ve barışa kavuşması yönündedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm İslam Âleminin Mevlid Kandili’ni en kalbî duygularımla tebrik ederek hemşerilerime saygı ve selamlarımı sunuyorum”