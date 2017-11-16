Turgutlu’da TURDAK dağcılık kulübünden tanışan Perihan Hasergin (54)ve İrfan Oğultekin (58), ikinci baharlarına kapı açtı.

Sağlıklı yaşam ve zinde kalmak için ilçede bulunan Turgutlu Dağcılık Kulübünde (TURDAK) tanışan 2013 yılında tanışan çift, İrfan Oğultekin’in geçtiğimiz ay Perihan Hasergin’e evlilik teklifi etmesi ile ikinci baharlarına kapı açtı.

İkişer çocukları ve ikişerde torunları olan çiftin mutlulukları yüzlerinden okunuyordu.

Turgutlu Belediyesi Nikah salonundan Belediye Başkanı Turgay Şirin’in kıydığa nikahta, ikinci baharını yaşayan çiftleri arkadakadaşları yalnız bırakmadı.

İrfan Oğultekin ile ilk tanıştıklarından böyle bir düşüncesi olmadığını belirten Perihan Hasergin;”2013 yılında dağ yürüyüşlerine başladım ve İrfan ile orada görüşüyorduk. Önceleri böyle bir düşüncem yoktu. Uzunca bir zaman dağlarda ekip olarak yürüdük. Birkaç ay önce İrfan, böyle bir niyeti olduğunu açtı bana, bende kabul ettim.”dedi.

Perihan hanımı her zaman takdir ettiğini ve beğendiğini söyleyen İrfan Oğultekin ise;”Biz dağcılık kulübünde Perihan hamınla birlikte yürüyoruz uzun yıllardan beri. Kendisi ile orada bir tanışıklığımız var. Kendisi her zaman takdir ettiğim ve beğendiğim birisiydi. Bende düşüncemi söyledim kendisine ve oda kabul etti, birlikte olmaya karar verdik.”şeklinde konuştu.

Çiftlerin nikahlarıın kıyılmasının ardından, akrabaları ve arkadaşları tebrik ettiler.