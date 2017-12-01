Turgutlu’da meydana gelen kazada seyir halindeki tren traktöre çarptı 1 kişi yaralandı.

Elde edilen bilgiye göre bugün öğle saatlerinde meydana gelen kazada Atatürk Bulvarı yönünden kısmalı yönüne seyir halindeki Osman İ. (65) idaresindeki 45 ZB 4274 plakalı traktör iddiaya göre tam olarak kapanmayan hemzemin geçitten geçerken önce bariyere çarptı ardından da durmak üzere olan ve hızını düşüren Basmane – Alaşehir seferini yapan Süleyman S. idaresindeki tren ile çarpıştı.

Kazanın ardından hafif şekilde yaralanan Osman İ. 112 acil servis ekipleri tarafından Turgutlu Egeumut hastanesine götürüldü. Yaralının hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.