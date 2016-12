Manisa Büyükşehir Belediyesinin Spil Dağı yolunda trafik güvenliğini sağlamak amacıyla koyduğu yön ve uyarı levhalarına çirkin saldırı gerçekleştirildi. Kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından yön ve uyarı levhaları, adeta hedef ve boyama tahtası haline getirilerek, görünmez hale getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde yaptığı çalışmalar, kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğramaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesinin vatandaşların can güvenliğini düşünerek Spil Dağı yolunda yaptığı 128 yön ve uyarı levhası saldırıya uğradı. Trafik Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, olası kazaların önüne geçilmesi amacıyla zarar gören uyarı ve yön levhalarını yenilemek için çalışmalara başladı. Spil Dağı yolunda yaşanan kazalar dolayısıyla ilk kez Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından uyarı ve yön levhası takıldığına dikkat çeken Ulaşım Daire Başkanı Mümin Deniz, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün liderliğinde il genelinde birçok noktada uyarı ve yön levhaları takıyoruz. Vatandaşlarımızın can güvenliğini düşünerek takılan levhalara kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından ateş edilip, sprey boya ile boyandığı tespit edildi. Zarar gören toplamda 128 levhanın yenilenmesi amacıyla çalışmalarımıza başlattık. Zarar verilen her kent eşyası hem Manisa Büyükşehir Belediyesi’ne hem devletimize hem de milletimize zarar vermektedir” diye konuştu.