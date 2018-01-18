Turgutlu’da damperi açılan tır, trafik levhalarını devirdi.
E-96 Karayolu Turgutlu ilçesinde seyir halinde iken damperi açılan tır, trafik levhalarını devirdi.
Elde edilen bilgiye göre, Oğuzhan Durmaz idaresindeki 35 EVH 39 plakalı tır, bir tuğla fabrikasına toprak getirerek boşalttı. TIR’ın yükü boşaltmasının ardından hareket eden ve damperi açık unutan sürücü Durmaz, damperin trafik levhalarına çarpması sonucu yol trafiğe kapandı. Uzun araç kuyruklarının olduğu İzmir-Ankara E-96 Karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, sürücüler eski Manisa yoluna yönlendirildi. Sürücü Durmaz, muayene için Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.