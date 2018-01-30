Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden şahısları AKS ekipleri sıkıştıkları araçtan güçlükle çıkardı. Kazada tırla çarpışan otomobil hurdaya döndü.
Turgutlu E-96 Karayolu Organize Sanayi Bölgesi yakınlarından meydana gelen trafik kazasında İzmir istikametine seyir halinde olan İsmet Filizer’in(42) yönetiminde olduğu iddia edilen 35 HL 358 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Ankara istikametine seyir halinde olan Hasan Tekin yönetimindeki 42 FKR 35 plakalı TIR la kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü İsmet Filizer ve yolcu koltuğunda Yılmaz Taşkın (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Hurdaya dönen otomobilde ölen iki şahsı olay yerine gelen AKS ekipleri sıkıştıkları yerden çıkarırken cenazeler Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Feci kaza sonrası E-96 Karayolu Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapalı kalırken emniyet güçleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.