- BU DEFA KAÇAMADI
- KASABA LİDERLİĞİ GERİ ALDI
- TIR’IN ALTINA GİREN ARAÇ HURDAYA DÖNDÜ 1 ÖLÜ
- SERAMİKSAN GERİ DÖNDÜ 2-3
- CHP’Lİ GENÇLER ATA’YI ANDILAR
- PAZAR GÜNÜ ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
- YARALI AT’A EL KONULDU
- SURİYELİLERİN YAŞADIĞI EVDE YANGIN
- 43 YIL SONRA AYNI TOPRAKLARA AYAK BASACAKLAR
- KAYMAKAM TURAN “PARA VAR, PROJE VAR, YER YOK “
- SERAMİKSAN BURSA DEPLASMANINDA
- TURGUTLU DEVLET HASTANESİNDE ORGAN BAĞIŞI STANDI
- CHP GRUP BAŞKANVEKİLİ ÖZGÜR ÖZEL’İN 10 KASIM MESAJI
- BAYBATUR’DAN 10 KASIM MESAJI
- AK PARTİLİ GEDİZLİ’DEN 10 KASIM MESAJI
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