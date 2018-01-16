Salı günü yapılan ve tek listeyle gidilen Turgutlu Demirciler Odası seçiminde mevcut aday Selahattin Tekindağ 4. kez başkan seçildi.
Turgutlu Demirciler esnaf odası tek listeyle seçime gitti. 3 dönemdir Demirciler odası başkanlığı yapan Selahattin Tekindağ üyelerin oylarıyla 4. kez başkan seçildi.
Bulvar Fırın Restorant’ta yapılan seçimde divan başkanlığını Türkiye Madeni Eşya Sanatkarları Federasyonu Başkanı Özcan Saraçoğlu yaptı. Seçime Manisa Esnaf ve Sanatkarlar Oda birliği başkanı Hasan Geriter, Turgutlulu oda başkanları katıldı.
581 üyeden 183’ü seçime katıldı. 72 kişinin oy kullanığı seçimde Selahattin Tekindağ yeniden başkan seçildi.