Turgutlu Devlet Hastanesi’nde Afet ve Acil Durum Planı kapsamında deprem tatbikatı gerçekleştirildi.
Gerçeğini aratmayan tatbikatta, Ahmetli ilçesi merkezli yaşanan deprem senaryosu sonrası alınacak tedbirler hastane personelince hayata geçirildi. Tatbikata, Turgutlu Devlet Hastanesi çalışanları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 ambulans ekipleri ve 110 itfaiye ekipleri görev aldı.
Turgutlu Devlet Hastanesinde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği Ahmetli ilçesi merkezli meydana gelen şiddetli deprem sonrası hastane personeli harekete geçti. Hastane Acil Servis girişi önündeki bahçede Sarı, Yeşil ve Kırmızı kodlu yaralıların tedavi edildiği alanlar oluşturuldu. Senaryo gereği depremde yaralanan şahıslar ambulanslarla devlet hastanesine nakledildi. Oluşturulan alanda teşhisleri konan yaralılar tedavi için hastaneye alındı. Son olarak tatbikat kapsamında Turgutlu Devlet Hastanesi 2. katında çıkan yangın için 110 AKS ekipleri olay yerine intikal ederek yangında yaralanan vatandaşları kurtardı.