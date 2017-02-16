- TURGUTLU’DA MİNİBÜSLER DEĞİŞİYOR
- ALICISINA 25 BİN TL
- TARİHİ TAŞ KORUMA ALTINA ALINDI
- O AÇIKLAMAYA SAVCILIK SORUŞTURMASI
- KUĞULAR’DAN MUHTEŞEM GERİ DÖNÜŞ
- BELEDİYE PERSONELİ KAZADA YARALANDI
- BİR EVDEN 4 TRAKTÖR ÇÖP ÇIKTI
- DENEYİMLİ ELEMAN ALINACAK!!
- SURİYELİLERİN KALDIĞI EVDE YANGIN; 1 YARALI
- TURGUTLU’DA PKK OPERASYONU HDP İLÇE BAŞKANI GÖZALTINA ALINDI
- EN ANLAMLI GÜNDE EVLENDİLER
- TURGUTLULU FUTBOLCU TAHLİYE OLDU
- NİJERYALI MİSAFİRLERE BEŞİR DERNEĞİ EL UZATTI
- SERAMİKSAN’IN RAKİBİ NİLÜFER BELEDİYESPOR
- BELEDİYE’YE FETÖ/PDY BASKINI
Yorum Kapalı.