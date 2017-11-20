Turgutluspor ile Tire 1922spor maçında bir kaç taraftarın kendisine küfür etmesi sonucu taraftarla polemik yaşayan teknik direktör Özgün Kaya’ya Mezarcılar grubundan destek geldi.

Mezarcılar grubu yaptığı açıklamada takımlarına ve teknik heyete sahip çıktı.

Taraftar grubu tarafından yapılan açıklamada;”Öncelikle şunu belirtmek isteriz. Turgutluspor bütün Turgutlu’nun takımıdır. Şampiyonluk yolunda herkes taşın altına elini koymalıdır. Başka Turgutluspor yok, takımın son haftalarda inişli çıkışlı sergilediği futbolu kimseye mal etmemek gerek. Ligde 2. Sirada olan Turgutluspor’umuza Hep DESTEK TAM DESTEK parolasıyla bütün Turgutlu’yu takımına armasına sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bizi şampiyonluğun en büyük adayı gösteren teknik patronumuz Özgün Hoca’yi kimseye yedirmeyiz. Hocamızın sonuna kadar arkasındayız, takım iyi sonuçlarda alabilir kötü sonuçlarda alabilir, sahada canla başla mücadele eden ligde liderle arasında sadece 2 puan fark olan Turgutluspor’umuzu şampiyonluk yolunda yanlız bırakmayalım. Herkes şehrinin takımına sahip çıksın hakemler yüzünden olan bu talihsiz kazamıza geçmiş olsun diler, şampiyonluk yolunda tüm Turgutlu’yu Turgutluspor’a destek olmasını temenni ediyoruz. Yaşanan üzücü olayda hocamıza hakaret eden sağ kapalı da kendini bilmezleri kınıyoruz. Bu böyle bilinsin ki Bizler Turgutluspor’un cefakar taraftarı MEZARCILAR olarak hocamızın ve teknik heyetimizin sonuna kadar arkasındayız. Tüm futbolcularımıza, başkanımız sayın Hakan Sezer’e, tüm yönetim camiasına inanıyoruz. Şampiyon biz olacağız, Ege’nin ağası değil Ege’nin efendisiyiz” ifadelerine yer verdiler.