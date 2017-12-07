İyi Parti Manisa İl Başkanlığı görevi Tamer Akkal’a verildi.

Manisa’da Meral Akşener’e açık destek veren ve 500 kişiyle birlikte MHP’den istifa edip İyi Parti’ye katılan MHP eski il başkanı Tamer Akkal, İyi Parti Manisa İl Başkanlığı görevine getirildi.

Sosyal medya hesabından görevini duyuran Akkal; “Şehzadeler Şehri Manisa’mıza İYİ Parti Kurucu İl Başkanlığı görevinin şahsıma tevdi edilmiş olması beni son derece onurlandırmıştır.

Öncelikle şahsıma bu kutsal görevi layık gören Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Koray Aydın ve Mahalli İdarelerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Müsavat Dervişoğlu’na teşekkürlerimi sunuyorum.

Ayrıca bu süreçte beni yalnız bırakmayarak manevi desteklerinden dolayı tüm dostlarıma da şükranlarımı iletiyorum. Hedefimiz, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içerisinde hiç kimseyi ötelemeden partimizi tek başına iktidara getirmektir. Manisa İYİ olacak.” ifadelerine yer verdi.