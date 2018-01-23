Turgutlu’da kendilerine durak kulübesi yapılmayan taksiciler çözümü buzdolabı kutusunda buldu.

Manisa’nın Turgut ilçesinde Turan Mahallesi Tütüncüler Sokak’ta bulunan Kent Taksi çalışanları duraklarına kulübe yapılmayınca çözümü karton buzdolabı kutusundan kulübe yaparak buldular.

Turgutlu’da bulunan taksi duraklarının birçoğunda durak olduğunu söyleyen taksiciler sadece kendi duraklarında kulübe olmamasından dolayı özellikle kış aylarında büyük sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Kent Taksi Durağı başkanı Mehmet Cansıkmaz Belediye’den ya da Büyükşehir Belediyesinden destek beklediklerini belirtti. Cansıkmaz; “Turgutlu’da ki 13 durağın 12’sinde kulübe var bizde yer olmadığı gerekçesiyle durak yapılmadı, bu bize ciddi sıkıntılar yaşatıyor. Özellikle kış aylarında yağmurun altında, soğukta beklemek zorunda kalıyoruz. Aslında burada biz yer de gösterdik Pazar Sokak araç trafiği olmayan müsait bir sokak. Ama yer olmadığı gerekçesiyle yapılamayacağı söyleniyor. Bizler Manisa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı (UKOME) her ay 800 TL gibi bir ücret ödüyoruz ve karşılığında da gördüğümüz muamele maalesef bu. Bizler de en azından havaların çok soğuk olduğu zamanlarda bulduğumuz bu çözümle şimdilik soğuklardan korunmaya çalışıyoruz.” dedi.