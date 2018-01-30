Turgutlu Acıbadem Karakolu mevkiinde patlayan içme suyu borusundan aylardır içmeye suyu boşa akıyor.

MASKİ’nin yarıntı mevkiinde bulunan ve Turgutlu’ya içme suyu sağlayan hat üzerinde oluşan patlak, ova yolu üzerindeki yolun bozulmasına ve çiftçilerin tarlalarına zarar vermeye başladı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkililerine patlağın olduğunu ve suyun boşa aktığını söylediğini belirten çiftçi Recep Helvacılar, kimsenin bu sorun ile ilgilenmediğini söyledi.

Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mahmut Çetin’e de konuyu aktardığını söyleyen Helvacılar, şunları söyledi;”Şu gördüğünü patlak üç aydan beri burada mevcut. Manisa Büyükşehir Belediyesi ev MASKİ’yi aradım, ilgileneceğiz dediler. Burada hayvan tersi akıyor onula söyledim, ona da ilgileneceğiz dediler kimse ilgilenmedi. 15 gün önce Çiftçi Malları Koruma Başkanı Mahmut Çetin’i gördüm, ilgilenin bu konuyla dedim, ilgileneceğiz dediler ilgilenmediler. Yolların halini görüyorsunuz. Burası rezil durumda.”dedi

İçme şebekesindeki suyun boşa akması ve yetkililerin ilgilenmemesi akla şu ifadeyi getirdi Su akar MASKİ bakar