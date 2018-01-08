Turgutlu Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yaptığı çalışmalar ile Manisa’da ön plana çıkmaya devam ediyor.

Farklı ve birbirini destekleyen projelerle binlerce vatandaşına ulaşan Turgutlu Belediyesi, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’e 2016 yılında Altın Arı Belediyecilik ödüllerinde Sosyal Projeler kategorisinde Yılın Belediye Başkanı, 2017 yılında da MİARGEM 3. Etkin Belediye Proje Yarışması’nın Sosyal ve Ekonomik Projeler Kategorisi’nde de Gönül Projesi’ni ‘En İyi Proje’ ödülü kazandırarak başarısını taçlandırdı.

Son yıllarda art ardına hayata geçirdiği projelerle sosyal belediyecilikte atağa geçen Turgutlu Belediyesi, yaptığı çalışmalar ile adından sıkça söz ettirirken, Manisa ilçeleri arasında da ön plana çıktı. Yürütülen sosyal projeler kapsamında Dosteli Kıyafet Yıkama Merkezi aracılığıyla ihtiyaç sahibi 5 bin kişiye yardımda bulunulurken, geçtiğimiz yıl içerisinde bin 210 bebeğe de ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi kapsamında hediye paketleri hazırlandı ve ailelerine ulaştırıldı. Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’in göreve geldiği ilk günden bu yana üzerinde hassasiyetle durduğu Aşevi ve Hayır Merkezi’nce de her gün bin 400 yardıma muhtaç vatandaşın evine 3 çeşit yemek ulaştırıldı. Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalar yürüten Turgutlu Belediyesi, 35 engelli vatandaşın akülü aracını ücretsiz tamir ederken, 70 engelli vatandaşa da tekerlekli sandalye ve akülü araç desteğinde bulundu. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelere yaklaşık 400 ton odun dağıtımı yapılırken, yine Turgutlu sınırları içerisinde belediye ait alanlarda toplanan zeytinler ile 2 tondan fazla zeytinyağı Aşevi ve Hayır Merkezi’ne teslim edilerek, pişen yemeklerde muhtacın sofrasına lezzet kattı. Gençlerin ve çocukların zihinsel ve bedensel gelişimlerine yönelik yıl boyu çeşitli faaliyetler yürüten belediye, Spor Okulları Projesi kapsamında yaz ve kış aylarından 2 binden fazla öğrenciye farklı branşlarda eğitim verirken, Turgutlu Belediyesi Eğitim ve Gençlik Merkezi (TURBEM)’de ise 11 binden fazla öğrenci faydalandı. Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçirilen Gönül Projesi ile de evlilik kurumunun önemini bir kez daha paylaşmak adına 50 yıl bir yastığa baş koyan Turgutlulu çiftleri bizzat evinde ziyaret eden Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, projeyle MİARGEM’in düzenlediği 3. Etkin Belediye Proje Yarışması’nın Sosyal ve Ekonomik Projeler Kategorisi’nde ‘En İyi Proje’ ödülü kazanarak başarısını taçlandırdı.

Belediyeciliğin yalnızca yol kaldırım yapmaktan ibaret olmadığını, hizmetlerinin toplumun farklı kesimlerindeki vatandaşa temas eden projelerle anlam kazandığını vurgulayan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de yaptığı açıklamada 2018 yılında da sosyal belediyecilik örneği vererek halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, “Turgutlu Belediyesi olarak insan odaklı yürüttüğümüz projeler ile binlerce insanımıza ulaşma imkanı buluyoruz. Turgutlu Belediyesi olarak bizler bugüne kadar kendi imkanlarımızla yaptığımız yardımların yanı sıra, çalışmalarımızdaki hassasiyet neticesinde vatandaşlarımızın güvenini kazanarak hayırseverlerle ihtiyaç sahipleri arasında da bir köprü olduk. Bilindiği üzere 2016 yılında Altın Arı Belediyecilik ödüllerinde sosyal projeler kategorisinde aldığımız Yılın Belediye Başkanı ödülü de yaptığımız işin ne kadar doğru olduğunu göstermiş olduk. Diğer yandan Gönül Projemiz ile de Türkiye’ye örnek bir çalışmayı sergiledik ve bu projemiz de ödülle taçlandırıldı. Bu anlamda her zaman dediğimiz gibi imkanlarımızı seferber ederek, toplumumuzun farklı kesimlerine hitap etmeye devam ediyoruz, etmeye de devam edeceğiz. Gönül Projesi’yle, İkram Çeşmesi, Dost Eli Kıyafet Yıkama Merkezi, Yaz Spor Okullarımız, +1 Kafemiz, Engelsiz Yaşam Aracı, TURBEM, Hoş Geldin Bebek Projesi ve pek çok sosyal çalışmamız ile halkımızın hizmetindeyiz. 7’den 77’ye engellisiyle, yaşlısıyla, genciyle, öğrencisiyle, esnafıyla, ev hanımıyla büyük Turgutlu Ailesi’nin bireylerine hizmet ediyor olmanın mutluluğunu yine halkımızla paylaşacağız” dedi.

Kimseyi Rencide Etmeden Hakkaniyete Uygun Hizmet

Özellikle sosyo-ekonomik durumu kötü vatandaşlara hassasiyetle hizmet vermeye gayret ettiklerinin altını çizen Bakan Şirin, “Turgutlu Belediyesi olarak yardıma muhtaç vatandaşlarımıza sıcak bir el uzatmanın gayretinde olduk. Bunun en önemli göstergelerinden biri de aynı bir mağaza anlayışıyla hizmet veren Dost Eli Kıyafet Yıkama Merkezimiz oldu. Ekonomik durumu kötü olan bireylerimizin ya da ailelerimizin ücretsiz kıyafet alışında bulunabilmelerine olanak sağladık. Diğer yandan muhtacımızın sofrasına evimizde ne pişiyorsa Aşevi ve Hayır Merkezimiz’den de aynı yemeklerin pişmesi adına kendi aşçılarımızın çalıştığı merkezimiz ile günde bin 400 kişiye ulaşıyoruz, hayırsever halkımızın destekleriyle de ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.