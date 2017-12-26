Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 7 Ocak 2018 tarihinde yapılması planlanan şoförler odası seçimlerinde Nakliyeci Selahattin Baki adaylığını açıkladı.

Turgutlu Belediyesi orta park kafeteryada düzenlenen kahvaltı ile Turgutlu Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkan yardımcısı Nakliyeci Selahattin Baki Turgutlu Şoförler Odası Başkan adaylığını açıkladı.

Sloganlarının ilkeli, çalışkan ve dürüstlük olduğunu belirten Baki yaptığı açıklamada “1968 Erzurum doğumluyum ve Çerkez asıllıyım. Evli ve 3 çocuk babasıyım.

Turgutlu’ya 1972 yılında yerleştim İlk ve orta öğrenimimi Turgutlu’da yaptım. Şoförlük mesleğine muavinlik yaparak başladım. 7 senelik muavinlik hayatımın ardından şoför olarak önce şehir içi minibüslerde, askerlik sonrasında ise kamyonlarda çalıştım. İlk kamyonumuzu 1993 yılında 4 ortak olarak aldık. 1995’de ise tek başıma kamyon sahibi oldum. Hali hazırda ÇERKEZ NAKLİYAT’ın sahibiyim.

2005 yılında S.S. 118 No.lu Turgutlu Kamyoncular Kooperatifi Başkanı seçildim. 2015 yılına kadar bu görevi aralıksız olarak sürdürdüm. Kendi isteğim ile Kooperatif Başkanlığından ayrıldım ve Turgutlu Esnaf Kefalet ve Kredi Kooperatifi Başkan yardımcılığı görevine seçildim. Aynı zamanda Ankara Tüm Motorize Taşıyıcılar Kooperatifler Birliği yönetim kuruluna seçildim. Halen bu görevi sürdürmekteyim.

Gelen arz ve talepler doğrultusunda, mesleki ve yöneticilikteki deneyimlerimi Turgutlu Şoförler ve Otomobilciler Odasında faydalı hizmetler yapabileceğime inandığım içir aday oldum. Taksici, minibüsçü, kamyoncu ve kamyonetçi, servisçi, otobüsçü ayırt etmeden sorunlarının çözümü için çalışacağımızın ben ve arkadaşlarım adına teminatını veriyorum.” Dedi

Baki ayrıca projelerinin ise şöyle sıraladı; J plaka tahdidi karmaşasını çözeceğiz, servis şoförlerini kooperatifleştireceğiz, şehirlerarası otobüslerin yolcu indi bindisini düzenleyeceğiz, kullanılmayan Düğün Salonu tekrar Tahsis edeceğiz, TÜVTÜRK vize istasyonu Turgutluya getireceğiz, Esnaf Kredi Kooperatifi ile esnafımız arasında köprü olacağız, üyelerimizin hukuki açıdan da yanında olacağız, plaka basım onu da indirim yapacağız, Durak işgaliye bedelleri önleyeceğiz.