Turgutlu’da sobadan sızan gazdan zehirlenen 3 kişiden 2’sinin hayatı tehlikesi devam ediyor

Sobadan sızan karbon monoksit gazından zehirlenen 1 çocuk 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Selvilitepe Mahallesi Özsu Sokak’ta ikamet eden Uğur Karakoca (46), eşi Mülkiye Karakoca (46) ve çocukları Umut Karakoca (14), sobadan sızan karbon monoksit gazı ile zehirlendi.

Diğer odada uyuyan akrabalarının durumu fark edip haber vermesi ile olay yerine 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Zehirlenen aile fertleri Turgutlu Devlet Hastanesine sevk edilirken, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Uğur Karıkoca (46) ve eşi Mülkiye Karıkoca (46) Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’ne (MCBÜ) sevk edilirken, çocukları Umut Karıkoca (14) ise Ege Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Karbon monoksit gazından etkilenenlerin durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.