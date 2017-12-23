Orhan: “Ben Ak Partinin bir neferiyim, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği her görevi yerine getirmeye hazır olan biriyim.”

Turgutlu’da 2004-2014 yılları arasından Turgutlu Belediye Başkanlığı görevi yapan Ak Partili Serhat Orhan’ın son günlerde ki çıkışları akıllara tekrar siyasete geri mi dönüyor sorularını getirdi.

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimi kaybetmesinin ardından sahibi olduğu ORKA Tarım işletmesinin başına geçen Serhat Orhan özellikle son günlerde ki açıklamalarıyla gündeme geliyor.

Kimi zaman partisinin programlarına da katılmayı ihmal etmeyen Orhan son olarak AK Parti Gençlik Kolları Yönetim Kurulu toplantısına katılarak gençlerle bir araya geldi.

Turgutlu’da yapılan yol çalışmaları ve Irlamaz Spor Vadisi ile ilgili Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesini eleştiren açıklamalarda bulunan Orhan yeni bir basın açıklamasıyla yine Turgutlu siyasetinin gündemine oturdu.

Önceki gün Turgutluya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün açıklamalarını eleştiren Orhan, Ergün’ün ‘sütten çıkmış ak kaşık gibi’ yağmuru, iş verdiği yüklenici firmayı ve kendisini bahane eden açıklamalarda bulunduğunu belirtti.

Serhat Orhan açıklamasında; ” Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün bugün, açıldığı gün çöken Fatih Caddesi’nde yaptığı açıklamada şahsımı hedef alan söylemlerde bulunmuş. Bizler kendisinden başta Fatih Caddesi olmak üzere diğer tüm cadde ve sokaklarda yaşanan kaoslarla ilgili açıklama, çözüm hiç olmadı bir özür beklerken o sütten çıkmış ak kaşık misali yağmuru, iş verdiği yüklenici firmayı ve şahsımı bahane ederek gösteri yapıp işin içinden sıyrılmıştır.

Ben siz değerli hemşerilerimizin bana ulaştırmış olduğu çamur deryasına dönen yolların fotoğraflarını sizin sesiniz olmak, yaşanan sorunların önüne geçebilmek adına sosyal medya hesaplarımda paylaştım. Aynı şekilde Turgutlulu bir vatandaş, bu ilçeye 10 yıl hizmet etmiş bir belediye başkanı olarak, sorunların çözüme kavuşturulması noktasında konuyu BİMER ve İç İşleri Bakanlığına bildirdim. BİMER bu konu hakkında bana başvurunun işleme alındığı yönünde geri dönüş sağladı. Tüm bunlar etkili olmuşa benziyor ki Cengiz Ergün bugün burada suçluluk psikolojisiyle talihsiz açıklamalarda bulundu.

Şimdi buradan Cengiz Ergün’e sesleniyorum; Ben şu anda hiçbir siyasi görevi olmayan bir vatandaşım. Bir çağrıda bulunuyorum. Cengiz Ergün ile birlikte Turgutlu’nun yollarında dolaşalım. Turgutlu’da kazılan yolları beraber gezelim. Benim yaptığım Atatürk Bulvarı, Kervan Yolu’nu ve diğer sokakları beraber gezelim. Bakalım vatandaş ne diyecek, nasıl tepki gösterecek, şeffaflıkla kulak verelim. Benim dönemimde döşenen 100 bin m2 parke taş yolları beraber inceleyelim. Siz yapamadığınız işin suçunu yüklenici firmaya atarak bu işten sıyrılmaya çalışıyorsunuz. Bu işi ihaleye çıkartan, takibini yapan, kontrolünü yapacak olan sizsiniz suçu kimsenin üzerine atmayın. Suç atarak bu işten sıyrılmaya kalkmayın.

Biz tüm bunları sadece gönül verdiğimiz, çok sevdiğimiz Turgutlu’muzun menfaati için dile getiriyor, halkımızın sesi olmak istiyoruz. Devletimizin, milletimizin parası heba olmasın diye dertleniyoruz. Yoksa benim önümüzdeki dönem aday olma gibi beklentim ve hırsım yok. Ben Ak Parti’nin bir neferiyim. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vereceği her görevi yerine getirmeye hazır olan biriyim.

Son olarak Anadolu’da dedikleri gibi; “Adam odur ki koya dünyada hayırlı bir eser; eseri olmayanın, gör ki yerinde yeller eser” misali hâmd olsun halkımız eserlerimizi hayırla yâd ediyor, bu bize yeter.” ifadelerine yer verdi.