Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Şirin, “3 Mayıs Türkçülük Günü vesilesiyle asırlar boyu sürecek olan Türklük Ülküsü’nü ilmiyle, fikriyle, hayatıyla bugünlere taşıyan tüm ülkü devlerini, isimsiz kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

Mesajında, 3 Mayıs’ta ortaya konan milli duyarlılık ve direnişin, yeniden milli şahlanış açısından güçlü bir ilham kaynağı olduğunu söyleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, “3 Mayıs’ta Türk gençliğinin mücadele azminin, milli varlığa ve değerlere sahip çıkma bilincinin, Türk Milliyetçiliğinin siyasi ve sosyal bir harekete dönüşümüne dair temelleri atılmıştır. Hiç şüphe yok ki, bizim mücadele tarihimiz, Türklüğün zorlu mücadele tarihinin bir yansımasıdır. Bu tarih, zafer ve başarılarla dolu, bir o kadar da hüzünlü ve zorludur. Ancak her ne olursa olsun Türk Milliyetçileri, Türkiye Cumhuriyeti ve Türklük sevdasından vazgeçmemişlerdir. O açıdan bu önemli tarihi kavramak Türk’ün çilesi başta olmak üzere, şanlı Türk tarihini ve Türk Dünyası’nı doğru anlamak demektir. 3 Mayıs’ı anlamak, geçmişten ders alıp Türk Milleti’nin onurlu geleceğini inşaa etmek adına daha çok çalışmanın önemini kavramak demektir. İşte bu minvalde bizler de, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk milliyetçisiyiz. Cumhuriyetimizin dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun fertleri ne kadar Türk kültürüyle dolu olursa, o topluluğa dayanan Cumhuriyet de o kadar kuvvetli olur” sözünden hareketle, Türk Milleti’nin ilelebet yaşaması adına elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz. Çünkü hem birer yönetici hem de birer vatandaş olarak üzerimizde büyük bir sorumluluk bulunmaktadır. Vatansever ve sağduyulu bireylerine her daim ihtiyacı olan yurdumuzda, bu güzel toprakları karşılıksız sevenler olarak, geçmişte kimimizin canıyla, kimimizin kanıyla ödediği vatan borcunu halka hizmet yaparak ödemekle mükellefiz. 10 asrı aşkındır, bu topraklara gelerek atalarımızın ve şehitlerimizin kanlarıyla vatan yaptığımız, kardeşçe yaşadığımız Türkün son yurdunda bizi birbirine düşman etmeye çalışan mihraklara karşı dün olduğu gibi bugün de yarın da biriz, birlikteyiz. Gayesi Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünü sağlamak olan, bizlere bu günleri vaad eden aziz şehitlerimizin hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz. Bizler, geleceğimize ışık tutan liderlerimizi bir taraftan rahmet ve şükranla anarken, diğer taraftan da onların inançları, idealleri uğruna çektiği çileleri unutmuyor, her daim hatırlıyoruz. Bu vesileyle 3 Mayıs Türkçülük Günü asırlar boyu sürecek olan Türklük Ülküsü’nü ilmiyle, fikriyle, hayatıyla bugünlere taşıyan tüm ülkü devlerini, isimsiz kahramanlarını, rahmet ve minnetle anıyorum. İnançları ve ideallerinin ışığıyla aydınlandığımız, asırlar boyu sürecek olan Türklük Ülküsü’nü ilmiyle, fikriyle, hayatıyla bugünlere taşıyan tüm ülkü devlerini, isimsiz kahramanları rahmet ve minnetle anıyor; 3 Mayıs Türkçülük Günü’nü kutluyorum” dedi.