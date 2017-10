Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla, başta ilçede görev yapan 61 mahalle muhtarı olmak üzere Manisa genelindeki tüm muhtarların gününü kutladı.

Türkiye’deki en eski yerel demokrasi müessesi olan muhtarlığın vatandaşa hizmet noktasında önemli bir görev ifa ettiğini belirten Başkan Şirin, “Makam kapılarımızın olduğu kadar gönül kapılarımızın da her daim açık olduğu, uyum içerisindeki çalışmalarımızın halkımıza hizmet olarak dönmesinde desteklerini esirgemeyen muhtarlarımızın günlerini en içten dileklerimle kutlarım” dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, göreve geldikleri ilk günden bu yana kapılarının açık olduğu ve vatandaşa hizmet noktasında sürekli istişare ettikleri muhtarlara teşekkür eden Başkan Şirin, “Muhtarlarımız, seçimle göreve gelen ve demokrasinin çekirdeği denilebilecek bir öze sahiptir. Bir yandan mahalle sakinlerinin devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı bir rol oynar, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel ihtiyaçlarından biri olan katılımcılığın sağlanmasında, önemli bir görevi yerine getirirler. Dolayısıyla, halkımızın tercihi ve seçimiyle işbaşına gelmiş muhtar kardeşlerimiz, son derece önemli bir makamda bulunmaktadırlar. Vatandaşımızın hastasında, cenazesinde, düğününde kısacası sosyal yaşamın içerisinde kendini gösteren her türlü üzüntüde ve sevinçte kapısını gönül rahatlığıyla çaldığı makamda görev yapan Turgutlumuz’un 61 mahalle muhtarıyla bizler de sürekli diyolog halindeyiz. Mahallelerimize yapacak olduğumuz hizmet ve yatırımlara dair sürekli istişare ederek, vatandaşımızın taleplerini çok daha sağlıklı bir şekilde yerine getirebiliyoruz. Bu anlamda 2014 Yerel Seçimleri’nde kendileriyle birlikte oturduğumuz makamımızda bugüne dek makam kapımızı olduğu kadar gönül kapılarını da her daim açık bıraktığımız değerli muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum. Ayrıca geçen ay kaybettiğimiz ve ilçemize uzun yıllar hizmet eli değmiş Subaşı Mahalle Muhtarı Necati Pisil ağabeyimi rahmetle ve minnetle anıyorum. Bu vesileyle, bir kez daha ilçemizde görev yapmış ve ebediyete intikal etmiş tüm muhtarlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Her türlü ihtiyaçlarında imkanlarımızı seferber etmekten memnuniyet duyduğumuz, gece/gündüz demeden çalışmalarını takdirle karşıladığımız mahalle muhtarlarımızın başarılı çalışmalarının devamını diliyorum ” diye konuştu.