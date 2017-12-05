Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 83. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Şirin, “Milli mücadelede cepheden cepheye koşan kadınlarımızın, pek çok dünya ülkelerinden önce 5 Aralık 1934’te seçme ve seçilme hakkına kavuşması şüphesiz Türk Tarihi’nde gurur duyduğumuz dönüm noktalarından biridir. 83 yıldır azim ve kararlılıklarıyla devletimizin çeşitli kademelerinde yer alan Türk Kadını ile her daim gurur duyduk, duymaya da devam edeceğiz” dedi.

Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı Verilişinin 83. yıldönümü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ey kahraman Türk kadını! Sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” diyerek daha da yücelttiği Türk Kadını’nın 5 Aralık 1934’te Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getirdiği Anayasa ve Seçim Kanunu teklifiyle ‘seçme ve seçilme hakkı’na kavuştuğunu ifade ederek, “Milli mücadelede top mermilerinin üstünü çocuklarının battaniyesiyle örten, cephelere kağnıları ile erzak taşıyarak cepheden cepheye koşan kadınlarımızın, pek çok dünya ülkelerinden önce seçme ve seçilme hakkına kavuşması şüphesiz Türk Tarihi’nde gurur duyduğumuz gelişmelerdendir. 8 Şubat 1935’de 17 milletvekiliyle TBMM’ne giren, çağdaş, medeni ve hukuk devletinin temelini sağlamlaştıran Türk Kadını, Cumhuriyet dönemiyle birlikte yüceltilerek, eğitimde, sanatta, bilimde ve siyasette layık olduğu yere gelirken; maalesef günümüzde erkek şiddetine maruz kalmakta, sosyal hayatta birbir güçlükle mücadele etmektedir. Dileğimiz o dur ki kadınlara yönelik sosyal hayattaki sorunların yine kadın-erkek dayanışmasıyla sona ermesi, özgür, çağdaş ve medeni hukuk devletimizde genç, yaşlı, çocuk her ne yaş ve statüde olursa olsun tüm kadınlarımızın hak ettiği yaşama kavuşmasıdır. 83 yıl önce elde ettiği haklarını kullanarak görevlerini layıkıyla yerine getiren Türk Kadını’nın yıllardır süregelen azim ve kararlılığıyla sorunlar karşısında dimdik ayakta kalacağına dair inancımla, devletimizin çeşitli kademelerinde görev alan ilk kadın valimiz Lale Aytaman’dan, ilk kadın kaymakamımız Özlem Bozkurt’a, ilk belediye başkanımız Müfide İlhan’dan ilk muhtarımız Gül Esin’e kadar ülkemize ‘ilkleri’ yaşatan kadınlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, tüm kadınlarımıza başarılı iş hayatı, sağlık, mutluluk ve huzur dolu yarınlar diliyorum” dedi.