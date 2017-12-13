Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, çarşı içerisinde kısa bir şehir turu atarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların kendisine gösterdiği yoğun ilgisine memnuniyet duyan Başkan Şirin, Turgutlu esnafına hayırlı bol kazançlar diledi.

Yoğun iş temposu arasında şehir turu yaparak zaman zaman Turgutlu esnafıyla bir araya gelen Belediye Başkanı Turgay Şirin, bu kapsamda çarşı ve Atatürk Bulvarı üzerinde esnaf ziyareti yaptı, hemşerileriyle bir araya geldi. Dükkan ve mağazalarda vatandaşlarla selamlaşan Başkan Şirin, esnafın ve vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Kısa sohbetlerle hal hatır soran Başkan Şirin, Turgutlu’ya en iyisi için gerçekleştirdikleri hizmetler hakkında vatandaşların sorularını yanıtlarken, esnafa hayırlı ve bol kazançlar diledi.