TFF 3. Lig 2. Grupta ikinci yarıya galibiyetle başlayan Turgutluspor’da başkan Hakan Sezer teknik ekip ve oyuncularını kutladı.

Geçtiğimiz Cumartesi günü deplasmanda Yeşil Bursa’nın konuğu olan kırmızı siyahlılar 53. dakikada yeni transferi Ozan Şamiloğlu’nun golüyle karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırmıştı.

Maç sonrası teknik ekip ve oyuncularını tebrik eden Turgutluspor Başkanı Hakan Sezer: “Bizim açımızdan ligin 2. Yarısına galibiyetle başlamak çok önemliydi. Hem PLAY OFF mücadelemizi sürdürmek, hem de kötü gidişe dur demek açısından oldukça önemli olan 3 puanı hanemize yazdırdık. Öncelikle teknik kadro ve oyuncularımızı yürekten kutluyorum. Devre arasında kadrosunu kaliteli isimlerle güçlendiren bir ekiple oynadık, Yeşil Bursa takımı maçın başında üstünlük kurmaya çalışsa da özellikle ilk yarıda iyi savunma anlayışıyla rakibimize pozisyon vermedik. İkinci yarı iyi başlayan taraf biz olduk, ikinci yarının hemen başında golü bulduk. İlerleyen dakikalarda da net pozisyonlarımız oldu, ancak farkı açamadık. Rakibimizin pozisyonlarında savunma oyuncularımız ve kalecimizin de başarılı oyunuyla maçtan 3 puanla ayrılmasını bildik. İkinci yarının ilk maçında deplasmandan 3 puanla dönmek bizim için çok önemliydi, bunu başardık. Şimdi evimizde İstanbul temsilcisi Anadolu Bağcılar’ı konuk edeceğiz. Bu maçla birlikte taraftarımızın önünde kazanmak istiyoruz. İlk yarıda evimizde çok puan kaybettik, ikinci yarıda inşallah bunu tekrarlamayacağız. ” dedi.