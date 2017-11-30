Turgutluspor kulüp başkanı Hakan Sezer ligde en büyük destekçilerinin taraftar gücü olduğunu belirtti. Sezer; “Taraftarımızın desteğiyle hedefimize ulaşacağız.” dedi.

Spor Toto 3. Lig 2. Grupta geçtiğimiz hafta yeniden liderlik koltuğuna oturan Turgutluspor unvanını sürdürmek istiyor.

Diyarbakır deplasmanından 90. dakikada Yaşar Yılmaz’ın ayağından bulduğu golle 1-0 galibiyetle dönen kırmızı siyahlılar Van Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını Irlamaz tesislerinde sürdürüyor. 2. grupta Ankara Demir ve Pazarspor’un 1 puan önünde 27 puanla liderliğini sürdüren Turgutluspor Van maçını kazanarak liderliğini devam ettirmek istiyor. Ligde ilk devrenin sonuna yaklaşılırken kalan maçlarını kazanmak istediklerini belirten kulüp başkanı Hakan Sezer; “Diyarbakır maçından 3 puanla döndük. Şimdi evimizde Van Büyükşehir Belediyespor’u konuk edeceğiz. Ligde ilk devrenin son üç maçlarına girilirken evimizde kazanarak devam etmek istiyoruz. Kalan üç maçımızı da kazanıp ilk devreyi lider tamamlamayı hedefledik. Başta teknik ekibimiz ve oyuncularımıza sezon başından bu yana olduğu gibi güvenimiz tam. Turgutluspor’a gönül veren taraftarlarımızı da yanımızda görmek istiyoruz. Bizim en büyük gücümüz taraftarımızın desteği, onlarla birlikte hedefimize ulaşacağımızı düşünüyorum. ” dedi.