Turgutlu’da 10 yıldır görev yapan Kaymakamlık yazı işleri müdürü mesai arkadaşları tarafından emekliliğe uğurlandı.

Turgutlu Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Handan Günöz 31 yıllık aktif çalışmasını sonlandırıp emekli oldu. 31 yıllık memuriyet hayatında çeşitli il ve ilçelerde görev yaptıktan sonra 2007 yılında Turgutlu Kaymakamlığında Yazı İşleri Müdürü olarak göreve başlayan Handan Günöz’ü mesai arkadaşları tarafından hazırlanan veda yemeğiyle emekliliğe uğurlandı.

Turgutlu Kaymakamlığı personellerinden Raziye Meder, Dilşat Can ve Fatma Arıtürk’ün organize ettiği veda yemeği Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan ve eşi ile birlikte Turgutlu’da görev yapan daire müdürleri ve eşlerinin katılımı ile Özdilek AVM’de gerçekleştirildi.

Veda yemeğinde Hande Günöz’ün mesai arkadaşları duygularını dile getirdikten sonra veda konuşması yapan Müdür Günöz, “Turgutlu kaymakamlığında 10 yıldır sizlerle beraber çalıştım. Turgutlu kaymakamlığındaki arkadaşlarımla ev ortamındaki gibi sıcak bir ortam oluşturmak için çalıştım ve bunu başardığımızı görmek beni mutlu etti. Sizlerle daima uyum içerisinde çalıştım. Bugün çalışma hayatıma son verdim ama unutmayın ne zaman bana ihtiyaç olursa ben her zaman sizin yanınızdayım. Bu geceyi hazırlayan ve burada bizimle beraber olan herkese çok çok teşekkür ediyorum” dedi.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, “Turgutlu’nun nazik kibar tertipli ve Yörük müdürü Handan hanım her zaman özverili çalışmalarıyla örnek olmuş bir kişidir. Benimle beraber çalıştığı dönem içerisinde özverili ve titiz çalışmalarından memnun olduğumuz belirtirken bundan sonraki hayatında sağlık mutluluk ve huzur dolu yıllar dilerim” dedi.

Gece sonunda emekliliğe ayrılan Handan Günöz’e mesai arkadaşları tarafında çeşitli hediyeler takdim edildi.