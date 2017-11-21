Turgutlu’da her ay düzenli olarak yapılan eğitim toplantısının 11. sinde öğrenci servis araçları konuşuldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki okul müdür ve yöneticilerinin toplantısının 11. Toplantısı Halil Kale Fen Lisesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan’ın başkanlık ettiği 11. Eğitim toplantısı Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıya Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Jandarma komutanı J.Bnb. Muhammed Evren, okul müdürleri ve Okul Aile Birliği başkanları katıldı.

Okullarda uygulanması gereken kanun ve yönetmeliklerin uygulanması ve okulların öğrenci servislerinin ele alındığı toplantıda, Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, okul yöneticilerinin dikkat etmesi gereken konuları tek tek anlattı. Ölmez yaptığı konuşmada, “Bu gün burada Turgutlu’da eğitim toplantısının 11.sini yapmak için toplandık. Gündemin ilk ve en önemli konusu servis araçlarının durumu ve bu servislerin sağlıklı bir şekilde öğrencilerimizi taşımasıdır. Okul yöneticileri irade sağlamak göstermek zorundadır. Her şeyi birilerinden beklemeden, okullarındaki eksiklikleri, yönetime uygun olmayan materyalleri denetleyip gözetlemek ve sorunları giderilmesi için iradesini ortaya koymalıdır. Mazeret üretmeyecek, çünkü mazeretinizi kabul etmiyoruz. Yöneticilerimiz sabır gösterecek, idaresini ortaya koyacak. Okulların tümünden okul müdürleri sorumludur. Okullarımızda Edebiyat dersinde röportaj konusu üzerinde özellikle eğilmesiniz. Okullarınızdaki öğrenciler bu dersin gereği olan röportaj çalışmalarını yaptırmalısınız, bu yapılan röportajlar daha sonra toplanarak bir kitap haline bile getirilebilir. Okullar özgün projeler geliştirmeli ve bunları hayata geçirmeli, güvenlik tedbirlerini elden bırakmamalı, şuana kadar 19 güvenlik görevlisi okullarımızda göreve başladılar bunların sayıları önümüzdeki günlerde artacak. Dışarıdan gelebilecek tehlikelere karşı okul yöneticileri uyanık olmalıdır. Bu yıl okul sınavlarında önemli değişiklikler var. Liseye geçiş için okulların müfredatından sınavlar yapılacak bu sınavlar için de okul kitapları yeterlidir. Yardımcı ders kitabı için öğretmen arkadaşlarım yönlendirme yapması yasaktır. Okullarımızda çevre düzenlemeleri, tasarruf konusuna dikkat etmeliyiz. Zamanı iyi kullanmalıyız. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlamaları en iyi şekilde değerlendirilmesi için okulların kendi bünyelerinde yapacağı etkinliklere emekli öğretmeleri de dahil etmelidir. Okulların isim levhaları, okul panoları ve okul içindeki levhaların düzenli olmasına dikkat etmeliyiz” dedi.

Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez’in konuşmasının ardından, katılımcılar okulları ilgili problem ve eksiklerini dile getirdiler. İlgililerden sorunlarının çözülmesini istediler.