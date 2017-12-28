Turgutlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde kendi işini kurmak isteyen yükümlülere yönelik girişimcilik kursu sona erdi.

Turgutlu’da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından şüpheli ve sanık hükümlüleri meslek sahibi yapmak için Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde başlattığı proje kapsamında 16 yükümlüye girişimcilik kursuyla iş yerlerini açma ve yeni iş kurmalarını için verilen eğitimi tamamlayanlara sertifikaları tören kendilerine verildi.

TUTSO Meclis salonundaki tören Turgutlu Kaymakamı Uğur Turan, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Selçuk Gökçe, Turgutlu Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hasan Çay, Belediye Başkan Yardımcısı İskender Tunç, TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, Ahmetli Meslek yüksek Okulu Müdürü Murat Şahin katıldı. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın yaptığı kısa açıklamada, “Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası olarak girişimcilik kursunda Türkiye birincisiyiz, 2017 yılında 30 kurs ve bu kurslardan aldıkları belgelerle 120 iş yeri açtık. Bugünde burada 16 kursiyerimize sertifikalarını alacaklar, devletin verdiği imkanlardan faydalanıp iş yerlerini açacaklar. TUTUSO olarak 2018 yılında hedefimiz her ay bir kurs açmak, Ticaret Odası artık kendi kabukları içerisinde sadece evrak düzenlemekten ziyade Turgutlu’da ister üyemiz olsun ister olmasın herkese faydalı işler yapmak ekonomiyi canlandırmak için desteklerde bulunan bir oda olduk. Biz oda olarak bu işleri yaparken sayın Kaymakamımızın da desteğini hep yanımızda oldu, kendisine bu desteklerinden dolayı teşekkür ederim dedi.

Sertifika töreninde konuşan Turgutlu Cumhuriyet Başsavcısı Süleyman Selçuk Gökçe, “Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi, ‘bir insanın hayatını kurtarmak, tüm insanlığı kurtarmak gibidir’. Sözünde olduğu gibi bizde insanlarımıza destek olmaktayız, Denetimli Serbestlik müdürlüğümüz mutat faaliyetlerinin yanında, sosyal faaliyetler düzenliyor. Düzenlenen bu faaliyetlerde bizlere her zaman kanunlar çerçevesinde desteklerini esirgemeyen tüm kurumlara teşekkür ederim. Ticaret ve Sanayi Odasının bu güzel desteği için ayrıca teşekkür ederim dedi.

Konuşmaların ardından Girişimcilik kursuna katılan 16 yükümlüye sertifikaları verilip toplu resim çekildiler.