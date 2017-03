Turgutlu Belediyesi eski başkanı AK Partili Serhat Orhan 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa referandumunda ‘Evet’ oyu kullanacağını açıkladı.

Orhan; ‘ Ben diyorum ki ‘evet’ de çıksa bizim için Türkiye Cumhuriyeti Devleti için ‘hayır’ da çıksa Türkiye Cumhuriyeti Devleti için. Ama en azından 12 Eylül İhtilal Anayasası’ndan 18 maddeyi değiştirmek bile büyük başarı ve her şeyden önce ben darbe anayasasını değiştireceğimiz için ‘evet’ diyorum.’ dedi.

PKK, FETÖ ve bütün marjinal grupların hayır’ın peşinde olduğunu iddia eden Orhan sözlerine şu şekilde devam etti; ‘Hayır’ diyenleri hiç bir şekilde ötekileştirme gibi bir düşüncem yok ama lütfen halkımız şuna baksın Türkiye’yi bölmeye çalışan PKK ve HDP, FETÖ terör örgütü ve bütün marjinal gruplar ‘hayır’ ın peşinde. Buradan anlamamız lazım ki Türkiye’nin lehine bunlar mücadele etmediğine göre bizim de bunlarla aynı görüşte olmamamız gerekir benim mantığım bunu gerektiriyor ve bunun için de ‘evet’ diyorum.

Sevgili Turgutlu halkına selam saygı ve hürmetlerimi sunuyorum her şeyden önce, gönül isterdi ki bu anayasa değişikliği referanduma gelmeden önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan partiler arasında uzlaşarak ve bu uzlaşma neticesin de mutlak çoğunluk sağlanıp halk oylamasına gelmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bu işin hallolması. Görüyorsunuz 38 gün var referanduma şu anda bırakın Türkiye’yi neredeyse Avrupa bile Türkiye’de ki referanduma kitlenmiş durumda bunu bu hale getiren siyasi parti temsilcilerini eleştiriyorum. Her şeyden önce hep derdik biz 1963 doğumlu bir kuşağın insanlarıyız 12 Eylül ihtilali olduğunda ben 17 yaşımdaydım 1982 anayasasından yıllar geçti hepimiz şikayet ediyoruz ama 4 tane siyasi parti bir araya gelerek darbe anayasasını değiştiremediler. Ben önce bu anayasa değişikliğini gündeme getirip de masadan kaçanları eleştiriyorum bugün ki konuma geldiğimiz zaman da Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi bir araya geldi 18 maddeyi değiştirmek için uzlaştılar 16 Nisan’da da halkımızın karşısına geçip referandum da karar vereceğiz ama iş öyle bir hale geliyor ki sanki bir savaş ortamına dönüşüyor bu hiç hoş değil.

Bur da ki 18 maddeyi ele aldığınız zaman, tek tek incelediğiniz zaman bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve halkının lehine ve avantajına olduğunu düşünüyorum. Tabi her ne kadar dün akşam Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu bu anayasayla ilgili ‘evet’ yönünde anlam çıkaran bazı konuşmalar ifade etti ama dili mi sürçtü? Yoksa kalbinden mi bunları geçirdi onu da kendisine sormak lazım. Burada ki 18 maddeyi tek tek incelediğiniz zaman daha güçlü bir Türkiye, daha özgür bir Türkiye ve daha bağımsız bir Türkiye için Türkiye’nin önünün açılacağını düşünüyorum. Bu konu da çok değişik fikirler var. Bunlara da saygı duyuyorum: Ama bir de şunu düşünüyorum Avrupa şu anda Almanya, Belçika, Hollanda, Avusturya, İspanya, İsviçre ‘evet’ propagandası yapmak için oraya giden bakanları konuşturmamak için orada yaşayan Türk vatandaşlarımızla konuşturmamak için ellerinden gelen gayreti yapıyorlar e peki niye? Hani demokrasinin beşiğiydi Avrupa? Hani demokrasiyle yoğurulan bir ülkeler topluluğuydu Avrupa Birliği?

