Geçtiğimiz hafta Bursa deplasmanında galibiyetle dönen Seramiksan, güçlü kadrosu ve her zaman yanında olan taraftarıyla yarın evinde Ankara temsilcisi İLBANK’ı konuk ediyor.

Sultanlar Ligi’nde Ege’nin tek temsilcisi olan Seramiksan, bu hafta rakibiİlbank’ı’ı ağırlıyor.

Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan mavi beyazlılarda hedef galibiyet.

Seramiksan takım kaptanı Meryem Boz yaptığı açıklamada “Cumartesi günü gerçekleşecek karşılaşma öncesi son hazırlıklarımızı tamamladık. Takım arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yapıp başarılı bir sonuca imza atacağımıza inanıyorum. Her zaman yanımızda olan ve bize destekleriyle güç veren taraftarımızı da maça bekliyoruz.” dedi.

Cumartesi günü Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda oynanacak olan karşılaşma saat 16.30’da başlayacak. Taraftarlar maçı ücret ödemeden izleyebilecek.