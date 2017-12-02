Seramiksan, her zaman yanında olan taraftarıyla bu hafta evinde Vakıfbank’ı ağırlıyor.

Sultanlar Ligi’nde Ege’nin tek temsilcisi olan Seramiksan, bu hafta evinde Vakıfbank ile karşılaşıyor. Zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılmak isteyen takım, maç öncesi hazırlıklarını tamamladı.

Seramiksan takım kaptanı Meryem Boz yaptığı açıklamada “Cumartesi günü evimizde karşılaşacağımız mücadeleye desteğiyle her zaman yanımızda olan taraftarımızı da bekliyoruz. Takım arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yapıp başarılı bir sonuca imza atmak istiyoruz.” dedi.

Seramiksan – Vakıfbank müsabakası, 2 Aralık Cumartesi günü saat 16.30’da, Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanacak.