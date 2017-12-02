TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi müsabakasında Seramiksan, kendi sahasında konuk ettiği Vakıfbank’a 3-0 yenildi.
Karşılaşmaya hızlı başlayan konuk Vakıfbank, 33 dakika süren ilk seti 25-17 kazanarak 1-0 önde geçti.
İlk setteki etkili oyununu ikinci settede sürdüren Vakıfbank, 25 dakika süren seti 25-17 kazanarak 2-0 öne geçti.
Üçüncü ve son sette’ de etkili oyununu sürdüren Vakıfbank, 27 dakika süren üçüncü seti de 25-22 kazanarak sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Seramiksan Spor Kulübü karşılaşmaya 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle karşılaşmanın seremonisine Turgutlu Firdevs Gürel Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Merkezi öğrencileriyle birlikte çıktı.
Seramiksan 0- Vakıfbank 3
Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Ebru Ayata – Turgut Uzunçakmak
Seramiksan: Ceyda Demirhan, Krsmanovic, Malasevic, Meryem Boz, Bayramova, Sıla Çalışkan ( Rida, Gizem)
Vakıfbank: Cansu Özbay, Tıng Zhu, Kübra Çalışkan, Kelsey Robınson, Lonneke Sloetjes, Zehra Güneş (Naz, Tuğba, Melis)
Setler: 17-25, 17-25, 22-25
Süre: 33, 25, 27