Üst üste iki hafta kazanan Seramiksan seriyi devam ettiremedi ve taraftarı önünde Beşiktaş’a yenildi.

Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 16. haftasında Seramiksan evinde Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu. Turgutlu Yıldırım Beyazıt Kapalı spor salonunda oynanan müsabakaya her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdiler.

Set boyunca rakibi Seramiksan karşısında üstünlüğü koruyan Beşiktaş, ilk seti 25-17 kazandı. Karşılıklı alınan sayılarla 31 dakika süren ikinci seti de Beşiktaş 25-23 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Üçüncü sette rakibi üzerinde baskısını arttıran Seramiksan, 22 dakika süren üçüncü seti 25-15 kazanarak durumu 2-1 yaptı.

Karşılıklı alınan sayılarla yüksek tempoda devam dördüncü seti Beşiktaş 25-23 alarak müsabakadan

3-1 galip ayrıldı.

Salon: Turgutlu Yıldırım Beyazıt

Hakemler: Zeki Bocutcu, Çetin Ok

Seramiksan: Ceyda Demirhan, Krsmanovıc, Malesevıc, Meryem Boz, Bayramova, Sıla Çalışkan (Mısra Gizem Aşçı, Rida, Sinem Yıldız,

Beşiktaş: Maja Tokarska, Seda Zeynep Uslu, Şeyma Ercan, Ceylan Arısan, Rykhluk, Bıryukova (Şimay Gazi, Dilara Bilge,

Setler: 17-25, 23-25, 25-15

Süre: dakika (25, 31, 22