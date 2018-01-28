Üst üste iki hafta kazanan Seramiksan seriyi devam ettiremedi ve taraftarı önünde Beşiktaş’a yenildi.
Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin 16. haftasında Seramiksan evinde Beşiktaş’a 3-1 mağlup oldu. Turgutlu Yıldırım Beyazıt Kapalı spor salonunda oynanan müsabakaya her iki takım taraftarları da yoğun ilgi gösterdiler.
Set boyunca rakibi Seramiksan karşısında üstünlüğü koruyan Beşiktaş, ilk seti 25-17 kazandı. Karşılıklı alınan sayılarla 31 dakika süren ikinci seti de Beşiktaş 25-23 kazanarak durumu 2-0 yaptı.
Üçüncü sette rakibi üzerinde baskısını arttıran Seramiksan, 22 dakika süren üçüncü seti 25-15 kazanarak durumu 2-1 yaptı.
Karşılıklı alınan sayılarla yüksek tempoda devam dördüncü seti Beşiktaş 25-23 alarak müsabakadan
3-1 galip ayrıldı.
Salon: Turgutlu Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Zeki Bocutcu, Çetin Ok
Seramiksan: Ceyda Demirhan, Krsmanovıc, Malesevıc, Meryem Boz, Bayramova, Sıla Çalışkan (Mısra Gizem Aşçı, Rida, Sinem Yıldız,
Beşiktaş: Maja Tokarska, Seda Zeynep Uslu, Şeyma Ercan, Ceylan Arısan, Rykhluk, Bıryukova (Şimay Gazi, Dilara Bilge,
Setler: 17-25, 23-25, 25-15
Süre: dakika (25, 31, 22