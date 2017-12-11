Modern yaşam alanlarının vazgeçilmezi Seramiksan’ın 30 x 90 cm ebadında sadeliğin şıklığına vurgu yapan yeni duvar karolarıyla hayalinizdeki mekanları yaratın.

Seramiksan’ın her tarza hitap edecek 30 x 90 cm ebadında modern çizgilerle tasarlanan yeni duvar karoları, renk ve yüzeylerdeki harmonisi ile eşsiz, çarpıcı ve farklı mekanlar yaratıyor.

Rölyef, tekstil ve mermer dokularının yer aldığı Seramiksan’ın yeni ürün portföyü kullanım kolaylığı, dayanıklılığı ile dikkat çekiyor. Özel ebatta 3 boyutlu olarak üretilen rölyef ve tekstil dokularından oluşan duvar karoları, gerçekçi görünümüyle mekanlara farklı bir boyut kazandırıyor. Mat ve parlak seçenekler sunan duvar karolarıyla düşlenen alanları hayata geçirmek artık çok daha kolay olacak.

MEKANLARDA İTALYAN TARZI: SILVER CALACATTA

Dünyada en çok beğenilen mermerler arasında yer alan, İtalya’nın ünlü Calacatta mermerinden ilham alan Seramiksan, yeni ürünü Silver Calacatta ile mekanlarda doğal bir hava estiriyor. Beyaz zemin üzerine gri damarlı görünümüyle mermer efektini ve dokusunu mekanlara yansıtan duvar karosu Silver Calacatta, 30 x 90 cm ebadında mat ve parlak seçenekler sunuyor. Mermerin çarpıcı güzelliğinin yansıdığı dalgalı rölyef seçeneğiyle mekanlar bambaşka bir atmosfere sahip oluyor. 50 x 50 cm ebadında yer karosu da bulunan seri, doğal görünümü ile farklı dekorasyon seçeneklerine de kolayca uyum sağlıyor.