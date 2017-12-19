Seramiksan Kupa Voley ilk turunda rakibi İlbank’ı her iki maçta da mağlup ederek final grubuna yükseldi.
Vestel Venüs Sultanlar ligi temsilcisi Seramiksan, Kupa Voley 1.turunda ilk maçında deplasmanda 3-1 mağlup ettiği İlbank’ı 2. maçta da 3-0 yenerek kupada final grubuna kaldı.
Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin setleri 25-23, 25-14 ve 25-21’lik skorlarla sonuçlandı. Kupada tur atlamanın sevincini taraftarlarıyla birlikte yaşayan Seramiksan Ankara’da oynanacak final etabında çeyrek finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Salon: Yıldırım Beyazıt
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Fikret Fidan
Seramiksan: Mısra, Meryem, Malesevic, Bayramova, Sinem, Krsmanovic, (Işıl (L), Sedef (L), Sıla, Müge, Rida)
İlbank: Mariana, Buse, Gökçen, Ceren Çağlar, Santos, Yaprak, (Ceren Önal (L), Eylül, Tuğçe, Ceren Karagöl, Zeynep)
Setler: 25-23, 25-14, 25-21
Süre: 77 dakika (28, 22, 27)