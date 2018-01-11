Seramiksan, teknik gezi organizasyonu kapsamında Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini ağırladı.

Seramiksan, liselere yönelik düzenlediği teknik – gezi organizasyonu kapsamında öğrencilerle buluşmaya devam ediyor. Sektörün köklü ve yenilikçi markası Seramiksan, 10 Ocak Çarşamba günü Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ağırladı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden 30 kişilik bir grup öğretmenleri ile birlikte Dekosan Fabrikası’nı gezme fırsatı buldu. Üretim süreçleri ve otomasyon sistemleri hakkında bilgi sahibi olan öğrencilere Seramiksan üretim mühendisleri eşlik etti.

Öğrenciler, Seramiksan’ın üretim mühendislerine birçok soru sorarak detaylı bilgi aldı. Yöneticiler tarafından kendilerine verilen hediyeleri kabul eden öğrenciler, gösterilen ilgiden memnun şekilde Seramiksan’dan ayrıldılar.