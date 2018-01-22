Vestel Venüs Sultanlar ligi temsilcisi Seramiksan deplasmanda 2-0 geriye düştüğü kritik maçta Beylikdüzü Voleybol İhtisas’ı 3-2 mağlup etmeyi başardı.

İstanbul’da oynana kritik mücadelede Seramiksan rakibi karşısında ilk 2 seti 25-22, 25-16 kaybetti ve 2-0 geriye düştü. Üçüncü ve dördüncü sette toparlanan Seramiksan bu setleri 25-18, 25-20 kazanarak durumu 2-2’ye getirdi ve maçı uzatma setine götürdü. Seramiksan uzatma setini de 15-12 kazanarak deplasmanda müthiş bir geri dönüşe imza attı. Bu sonuçla Seramiksan üst üste 2. galibiyetini alırken 15. hafta sonunda grupta 9. sırada yer aldı. Seramiksan önümüzdeki hafta kendi evinde 1 puan önünde bulunan 8. sıradaki Beşiktaş’ı ağırlayacak.