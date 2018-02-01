Türkiye Voleybol Federasyonu VESTEL Venus Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Ege bölgesi temsilcisi Seramiksan Spor, deplasmanda karşılaştığı zorlu Galatasaray maçından 1 puanla döndü.
Geçtiğimiz Pazar günü Pazar günü Turgutlu’da Beşiktaş’a 3-1 yenilen Seramiksan spor, Çarşamba günü de zorlu İstanbul deplasmanında Galatasaray’la karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen müsabakada 2-0 geriye düşen Seramiksan Spor, müsabakadan 3-2 mağlup ayrılırken, güçlü rakibinden 1 puan almayı başardı.
Galatasaray Park Voleybol Salonunda oynanan müsabakanın ilk setini ev sahibi Galatasaray 25-22 aldı. İkinci seti de 25-20 alan Galatasaray durumu 2-0 yaptı. 2-0 geriye düştükten sonra rakibi karşısında baskıyı arttıran Seramiksan Spor üçüncü seti 24-26 (2-1) dördüncü seti de 22-25 alarak durumu 2-2’ye taşıdı. Gidilen uzatma setinde ise ev sahibi Galatasaray seti 15-11’lik alarak müsabakadan 2 puanla ayrılan taraf oldu.