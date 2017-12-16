Kupa’da İlbank ile eşleşen Seramiksan bugün deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-1 kazandı ve tur avantajını yakaladı.
TVF Başkent Voleybol Salonunda oynanan karşılaşmada Seramiksan ilk iki seti 25-20, 25-19 kazanarak setlerde durumu 2-0’a getirdi. Üçüncü sette oyundan düşen Seramiksan bu seti 25-20 kaybetti ve skor 2-1’e geldi. Dördüncü sette rakibine geçit vermeyen Seramiksan seti 25-21, maçı da 3-1 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Seramiksan 19 Aralık’ta rövanş maçında İlkbank ile Turgutlu’da karşılaşacak. Seramiksan rövanş maçında 2 set alması halinde adını Kupa Voley’de final grubuna yazdıracak ve Fenerbahçe’nin rakibi olacak.