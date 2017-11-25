Sultanlar Ligi’nde Ege’nin tek temsilcisi olan Seramiksan, bu hafta deplasmanda rakibi Eczacıbaşı Vitra ile karşılaşıyor.
Maç öncesi hazırlıklarını tamamlayan Kuğular bugün (Cumartesi) günü gerçekleşecek karşılaşma öncesi galibiyetle evine dönmek istediklerini dile getirdiler.
Seramiksan Takım Kaptanı Meryem Boz: “Maç öncesi hazırlıklarımızı tamamladık. Takım arkadaşlarımla birlikte elimizden geleni yaparak başarılı bir sonuca imza atacağımıza inanıyorum.” dedi.
Seramiksan – Eczacıbaşı Vitra müsabakası, 25 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da İstanbul Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak.