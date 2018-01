TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin ikinci yarısı Pazar günü oynanacak olan müsabakalar ile başlayacak. Turgutlu temsilcisi Seramiksan Spor, ikinci yarının ilk maçında Çanakkale Belediyespor’u Turgutlu’da konuk edecek.

Sezona iyi bir başlangıç yapan sonrasında ise aldığı yaralar ile play out hattında yer alarak ilk yarıyı tamamlayan Seramiksan Spor, 2017-2018 sezonun ikinci yarısında ilk maçına kendi sahasında çıkacak. Kendisi gibi play out çıtasında bulunan Çanakkale Belediye spor ile Turgutlu Yıldırım Beyazıt Spor Salonunda karşılaşacak filenin kuğularında hedef mutlak galibiyet. Alınacak bu galibiyet ve moralle birlikte ligde tekrardan yükselişe geçerek lig öncesi koyulan play off hedefine geri dönmek isteyen Seramikan Spor’da eksik ve sakat oyuncunun bulunmadığı öğrenildi.

Seramiksan Spor – Çanakkale Belediyespor müsabakası 7 Ocak 2017 Pazar günü saat 14.00’da Turgutlu Yıldırım Beyazıt spor salonunda oynanacak.