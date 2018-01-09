AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ 2015 yılında Hakkari Dağlıca’da mayınlı saldırıda Şehit olan Uzman Çavuş Tolga Altug’un adının Turgutlu’da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Gençlik Merkezine verilmesinin ardından Şehidin ailesini ziyaret etti. Ziyarette Artug ailesinin talebini yerine getirmekten bahtiyarlık duyduklarını kaydeden Özdağ Yeğeninin de Şehit olduğunu kaydederek bir Şehidin adını birden çok yere verilmesindense her Şehidin adının okul hastane, havaalanı, cadde ve değişik kurumsal yerlere verilerek yaşatılmasından yana olduğunu kaydetti.

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ Turgutlulu Şehit Tolga Artug’un adının Gençlik Merkezine verilmesinin ardından Şehidin ailesini ziyaret etti. Ziyareti esnasında Özdağ’ı Turgutlu İlçe Kaymakamı Uğur Turan, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ali Bankoğlu, AK Parti Turgutlu İlçe Başkanı Mürşit Gedizli, Gençlik ve Spor Manisa İl Müdürü Yunus Öztürk, AK Parti İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Ölmez, Türkiye Harp Malulleri, Şehit Yakınları ve Gaziler Derneği Turgutlu İlçe Temsilcisi Turgut Gürkaş eşlik ettiler. Her Şehidin adının mutlaka bir yerde yaşatılması gerektiğini belirten Özdağ konuyla ilgili olarak Şehit Tolga Artug’un ailesinin yanında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Murat Konan’ı da arayarak bu zamana kadar Şehitlerin arasında adı bir yere verilmeyen var ise bundan sonraki süreçte isimlerinin verilmesi talimatını verdi.

Manisa’da toplam 286 Şehidin olduğunu kaydeden AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ, “Şehidin ayrımı olmaz. Bizim Terörle mücadele ederken kahramanca çarpışanda Şehidimiz de bir, 15 Temmuz Şehidimiz de, diğer Şehitlerimiz de bir. Bir Şehidin adının 3-5 yada daha fazla vereceğimize adaletli bir şekilde örneğin Manisa’da ki 286 Şehidimizin adını da farklı yerlere verelim. Şehidimizin adını ikinci kez verilmesi yönünde talep varsa tüm Şehitlerimizin adının verildikten sonra bu gerçekleşsin. Böylelikle mükerrerliğin de önünü geçmiş oluruz. Devletimizin ve ilgili Bakanlıklarımızın bu konuyla ilgili çalışmaları var ve devam ediyor. İnanıyorum ki bu çalışmalar en kısa zamanda tamamlanır ve bu konuda da adil bir uygulamayı da hayata geçiririz” diye konuştu.

Özdağ ziyaretin ardından Şehit Uzman Çavuş Tolga Artug’un adının verildiği Gençlik Merkezini Şehit ailesi ve yanındaki heyetle birlikte giderek incelemede bulundu. Gençlik Merkezi’nde Şehit Ailesine Bayrak ve Kur’an-ı Kerim hediye edildi.