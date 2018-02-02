AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ TBMM’de Türk Silahlı Kuvvetlerince devam etmekte olan Afrin’de ki Zeytin Dalı harekatıyla ilgili konuşmada bulundu. Konuşmasında, “Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı harekatı emperyalist bir kuşatmanın yarılması, bir çemberin yırtılıp atılmasıdır. Bin yıldır hiç savaşı bitmeyen Mehmet’in yeni sınavıdır” dedi. Özdağ konuşmasının ardından kendisine sataşmada bulunan HDP Milletvekili Ahmet Yıldırım’a, “Meclisteki partilerin ve o partilere mensup Milletvekillerinin tamamı tek bir bayrak sallandıracaklar. O da; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şerefli ay yıldızlı bayrağı. O nedenle HDP’nin alınganlık göstermesini anlayabilmiş değilim. Anlaşılıyor ki kendileri hala daha terörden medet ummaya çalışıyor” dedi.

HDP HALA TERÖRDEN MEDET UMUYOR

AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr. Selçuk Özdağ TBMM’de Türk Silahlı Kuvvetlerince devam etmekte olan Afrin’de ki Zeytin Dalı harekatıyla ilgili gündem dışı konuşmada bulundu. Konuşmasında, “Harekat en kısa zamanda başarıyla sonuçlanacaktır. 15 Temmuz darbesinden sonra “Türk ordusunun kolu bacağı kesildi.” diyerek şımarıklık yapanlar cevapların en güzelini alacaklardır. Bu harekât elzemdi, Türkiye’nin güneyini baştan başa kuşatan terör yapılanmasına göz yumulamazdı. Millî meselelerde siyasi ihtilaflar bir tarafa bırakılır, aynen bugün olduğu gibi” diyen Özdağ konuşmasının ardından kendisine sataşmada bulunan HDP Milletvekili Ahmet Yıldırım’a, “Meclisteki partilerin ve o partilere mensup Milletvekillerinin tamamı tek bir bayrak sallandıracaklar. O da; Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin şerefli ay yıldızlı bayrağı. O nedenle HDP’nin alınganlık göstermesini anlayabilmiş değilim. Anlaşılıyor ki kendileri hala daha terörden medet ummaya çalışıyor” dedi.

TERÖRLE MÜCADELE EMPERYALİZMLE MÜCADELEDİR

“Türkiye’nin NATO üyesi bir ülke, ABD de öyle. Aynı kampta yer alan Amerika, Türkiye’ye karşı terör örgütünü desteklemekten imtina etmiyor. Türkiye, Afrin’de ABD silahlarına karşı mücadele veriyor” diyen Özdağ, Türkiye’nin Afrin’e müdahalesi uluslararası hukuk açısından meşru olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü, “Birleşmiş Milletler Antlaşması, ülkelerin birbirlerinin ülkesel bütünlüğüne, millî egemenlik ve bağımsızlığına saygı göstermesini emrediyor. İhtilafların barışçı yollarla çözümünü tavsiye eden Birleşmiş Milletler, aynı zamanda meşru müdafaa, komşu topraklarından gelen tacizlere karşı mukabele etme hakkını da tanımaktadır. Eleştirilerin hukuki dayanağı yoktur. Nitekim dost-düşman bu konuda hemfikirdir. Özellikle uluslararası camiadan bu defa aykırı sesler gelmedi, bir çok ülke sınırlarımızı korumanın meşru hakkımız olduğunu söyledi. Tabii, ABD, bu birçok ülke arasında yok. Dün stratejik ortak olan ABD, ne yazık ki bugün terör örgütleri ile beraber. Çeşitli yerlere terör ve şiddete yataklık ettikleri gerekçesiyle giren, kendi büyük fakat kalbi ve vicdanı küçük ABD, bu defa kendisi PKK terörüne yataklık ediyor. Terör örgütleriyle mücadele etmek emperyalizmle mücadele etmek demektir. Terör örgütleri bazı devletler adına savaşan, savaş zemini hazırlayan satılmışlar ordusudur. Kötü devletlerin terör örgütü, iyi devletlerin ordusu vardır. Biri yıkmak, diğeri korumak içindir.”

AZİZ VE ASİL MİLLET HİÇBİR ZAMAN AYDIN GÜRUHUNA İNANMADI

Afrin’le ilgili bir fikir birliğinden söz ederken buna HDP ve uzantılarını dâhil etmediğini kaydeden Özdağ, “Daha Türk Silahlı Kuvvetleri Afrin’e adım atmadan barış kisvesi giymiş bazıları harekete geçtiler. 170 sözde aydın bir bildiri yayınlayarak barış çağrısında bulundu. PKK bombaları patlatırken, güneydoğuyu silahla doldururken, bebek, çocuk, kadın ayrımı yapmadan öldürürken bu vatandaşların aklına hiç barış gelmiyordu. Barış her zaman olduğu gibi silahlar PKK’ya çevrilince akıllarına geliyordu. Onun için de bu millet hiçbir zaman bu aziz ve asil Türk milleti aydın güruhuna inanmadı çünkü milletin kıblesi ile onların kıblesi hiçbir zaman bir olmadı” diye konuştu.

GENLERİNDE RİYAKARLIK VAR

PKK’nın kanton yapılanmalarının HDP ve uzantılarının Türkiye’de yaptıkları barış, kardeşlik, bir arada yaşama gibi söylemlerinin ne kadar riyakârca olduğunu gösterdiğini belirten Özdağ, “PKK bu bölgelerde önce etnik, sonra ideolojik temizlik yaptı. Önce Kürt olmayanları sürdü, ardından Kürt olmakla birlikte PKK çizgisini benimsemeyenleri kovdu. PKK hâkim olduğu bölgelerde sadece PKK’lı olanlara hayat hakkı tanıyor, diğerlerini insan bile saymıyor. Bölge insansızlaştırılarak PKK devletinin altyapısı hazırlandı. Türkiye’nin yaptığı müdahale geç de olsa doğrudur. Afrin süreci Afrin’le sınırlı kalmamalıdır. Mutlaka Fırat’ın doğusuna da uzanmalıdır. Millî varlığımızı tehdit bakımından Fırat’ın doğusu ile batısı arasında bir fark yoktur. Batı’ya müdahale edilerek bir PKK devletinin yolu kesilmemiş sadece Akdeniz’e uzanma hedefleri inkıtaya uğratılmıştır. Hedef PKK devletini yok etmek, Türkiye’ye yönelik terör ve bölücülük tehdidini bertaraf etmek olmalıdır. Türkiye’nin bunu yapabilecek güce sahip olduğuna inanıyorum. Yeter ki ortak akılla hareket edelim; aşamayacağımız engel, yenemeyeceğimiz güç yoktur. Savaş karşıtıyız masalı anlatanlara seslenmek istiyorum. Unutmayınız ki savaş devletlerarasında olur. Türk Silahlı Kuvvetleri vesayetçi ve taşeron terör örgütleri ile mücadele ediyor. İnsan haklarından bahsedenler, Buse’yi tanır mısınız? 16 yaşındaydı, hayalleri, ümitleri vardı. Yola döşenen mayınla pusuya uğradı, orada şehit oldu. Eren 15 yaşındaydı, ümitleri vardı, geleceğe ümitle bakıyordu; Maçka’da bölücü terör örgütü tarafından hunharca öldürüldü. Berkay 19 yaşındaydı, tıp öğrencisiydi; Beşiktaş Stadı’nın yanından geçerken alçak, hain saldırının hedefi oldu, oracıkta can verdi. Elif 9 yaşındaydı, roketle; Viyan 5 yaşındaydı, havanla; Mizgin sekiz aylık hamileydi, Batman’da kurşunla; Ertan 12 yaşında çobandı, mayınla; Feyza 19 yaşındaydı, Ankara’da bombalı araçla; Aybüke Öğretmen 23 yaşındaydı, Batman Kozluk’ta Kaleşnikof’la öldürüldüler. Polisler, askerler, çocuklar öldürülürken bunlar hiç seslerini çıkarmadılar. Tam 7 bin kişi öldürüldü, 12 bin kişi yaralandı” şeklinde konuştu.